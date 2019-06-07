«Книгу рекордів Тернополя» започаткували у липні 2017 року. Майже за два роки у ній зафіксували понад сорок рекордів.

Щоб впорядкувати ведення цієї книги, на черговому засіданні виконавчого комітету затвердили Положення «Про встановлення рекордів Тернополя».

– У Положенні відображено, що завданням «Книги рекордів Тернополя» є створенні сприятливих стартових можливостей для кожного, хто прагне зафіксувати власний рекорд, незалежно від статусу і соціального положення, а також захищати права та інтереси рекордсменів, – розповіла Світлана Добрікова, начальник управління організаційно-виконавчої роботи. – Цим документом визначені правила встановлення рекордів. Зокрема, фіксації рекордів, подання заявок в електронній та паперовій формі, у який спосіб комісія може підтвердити, що буде прийнято одне з рішень: підтвердити заявку про встановлення рекорду, або відмовити у зв’язку з відсутністю факторів рекордопридатності, або повернути для усунення недоліків. Третій розділ передбачає порядок фіксування рекордів та нагородження рекордсменів. Вручати сертифікат про встановлення рекорду буде міський голова або уповноважена ним особа. «Книгу рекордів Тернополя» веде комунальна установа «Тернопільська міська централізована бібліотечна система». Передбачено також електронний варіант ведення книги, який буде відображений на сайті міської ради, де будуть зафіксовані всі рекорди, щоб якнайширше коло людей могли ознайомитися із зазначеною інформацією.

Заступник міського голови Леонід Бицюра додав, що до Дня міста готують паперовий варіант «Книги рекордів Тернополя».

Ольга Трач

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