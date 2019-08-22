Тернопільська міська рада затвердила правила утримання домашніх та безпритульних тварин в межах міста. Відтак чотирилапих визнали власністю громади та частиною міської екосистеми.

У правилах описуються умови утримання домашніх тварин і правила вигулу, в тому числі обов’язковість прибирання господарем місць вигулу від продуктів життєдіяльності тварини, – каже волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська. За життя тварини відповідальним залишається безпосередньо її власник.

«Відповідальність за життя та благополуччя тварин несе її власник. Домашні та безпритульні тварини підлягають реєстрації на порталі https://animal-id.info/ та чіпуванню у ветеринарній клініці. Безпритульні собаки та кішки визнаються власністю громади міста та частиною міської екосистеми. Забороняється нанесення шкоди, знищення вільно проживаючих у місті безпритульних собак і котів тощо».

Тернополян просять бути чуйними до тварин. Зоозахисники рекомендують не купувати чотирилапих, а давати дім безпритульним. А в разі жорстокого поводження із тваринами необхідно звертатися до поліції.

Додамо, у Тернополі нарахували 527 безпритульних собак. Підрахунок проводили волонтери у травні цього року за методикою міжнародної організації World Animal Protection.

Софія Романська