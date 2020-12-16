На виконавчому комітеті затверджено нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для споживачів Тернополя.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, нові тарифи на послуги теплопостачання встановлені у зв’язку зі змінами у законодавстві щодо житлово-комунальних послуг. Відповідно до нового закону «Про житлово-комунальні послуги» змінено назви комунальних послуг – замість послуг з «централізованого опалення» та «централізованого постачання гарячої води» виконавці надаватимуть послуги з «постачання теплової енергії» та «постачання гарячої води».

Також встановлений розмір тарифу на послугу з постачання теплової енергії для населення (1721,54 грн з ПДВ/Гкал), який не перевищує діючий тариф на послугу з централізованого опалення (1746,82 грн з ПДВ/Гкал). Для нарахування плати за послугу з постачання теплової енергії запроваджується двоставковий тариф.

На послугу з постачання гарячої води встановлюється один тариф, окремо для споживачів, які отримують гарячу воду з допомогою ЦТП (94,27 грн з ПДВ за 1 куб.м) та окремо для споживачів, які отримують гарячу воду з допомогою ІТП (91,72 грн з ПДВ за 1 куб.м).