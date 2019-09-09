Крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю обласного центру.

Поліцейські довели причетність підозрюваного до двох злочинів, які той вчинив в Тернополі. Чоловік 1977 року впродовж тижня незаконно пробрався до помешкань тернополян. Крадій проникав до середини пошкоджуючи замки вхідних дверей. В першому випадку він викрав дороговартісний засіб зв’язку та гаманець з готівкою, в іншому декілька одиниць ювелірних виробів та 1500 гривень.

Зловмисника розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний вже відбував покарання за вчинення майнових злочинів. Перевіряється причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів.

За фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.