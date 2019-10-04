На “заробітки” до Тернополя приїхала тридцятирічна жителька Запоріжжя. На прожиття жінка заробляла, надаючи сексуальні послуги.

За словами Олександра Буняка, начальника відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській області, запоріжанка раніше працювала разом із сутенером на території сусідньої області. Проте умови праці її не влаштовували і вона переїхала до Тернополя.

Зняла квартиру, а в інтернеті розмістила оголошення про надання сексуальних послуг. За годину “роботи” просила 1200 гривень. Тривали нелегальні заробітки впродовж двох тижнів.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів жінку викрили правоохоронці. На неї склали адмінпротокол відповідно до частини 1 статті 181-1 КУпАП – заняття проституцією.