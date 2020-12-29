По кілограму марихуани та макової соломки, амфетамін, опій, МДМА, PVP, субутекс та таблетки соннат – усе це виявили та вилучили оперативники в жителів Тернополя.

Шестеро раніше судимих наркозалежних осіб віком від 36 до 50 років організували бізнес з продажу заборонених речовин.

Документувати групу оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно з слідчими під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури почали ще на початку року.

Усі учасники мешкали на різних масивах міста в багатоквартирних будинках, де по черзі і варили, розповсюджували та вживали наркотики. Сусіди неодноразово скаржилися в поліцію на різкий запах ацетону, на розкидані в під’їзді і у дворі шприці та на сторонніх підозрілих осіб.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області Михайла Димиди, усі шестеро підозрюваних ін’єкційні наркомани з майже двадцятилітнім досвідом вживання.