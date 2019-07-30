Двох молодих людей затримали поліцейські, коли ті намагалися вкрасти авто.

На спецлінію 102 зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що невідомі особи намагаються викрасти її транспортний засіб ВАЗ, який вона залишила біля під’їзду на вулиці Б. Хмельницького.

Екіпаж патрульних отримали орієнтування, про заволодіння транспортним засобом, та одразу ж направилися за вказаною адресою.

Оперативно прибувши на місце події, інспектори помітили автомобіль, який виїжджав з двору будинку та про який йшлося в орієнтуванні. Патрульні одразу зупинили його. Аби пришвидшити рух транспортного засобу, чоловік 1994 р. н. вирішив ще штовхати його. А за кермом автомобіля сидів 23-річний громадянин, який, окрім того, перебував у стані алкогольного сп’яніння, що згодом підтвердив висновок лікаря.

Згодом, тернопільським відділком поліції, одного з підозрюваних було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289. Також, на водія складено протоко за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння).