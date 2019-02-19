У Тернополі затримали “липового” поліцейського з пістолетом і наркотиками. ФОТО
Близько 23 години, по вулиці Протасевича, інспектори зупинили автомобіль DAEWOO LANOS за порушення Правил дорожнього руху, а саме: водій не ввімкнув ближнє світло фар у темну пору доби.
Під час спілкування з 39-річним керманичем патрульні виявили у нього зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти огляд на визначення стану сп’яніння у найближчому медичному закладі. Але від проходження огляду чоловік відмовився в присутності двох свідків у встановленому законом порядку.
Надалі, перевіряючи документи на транспортний засіб, патрульні виявили невідповідність номеру кузова з номером, який вказаний у реєстраційному документі та у базі Національної поліції. Окрім того, чоловік, для встановлення особи, пред’явив посвідчення водія, яке належить іншій людині.
Та навіть на цьому розмова з інспекторами у 39-річного громадянина не завершилася. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього три паперових згортки з подрібненою речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження. А також, під час поверхневої перевірки транспортного засобу, патрульні виявили предмет, схожий на пістолет, а також сім гумових набоїв до нього. Дозволу на зброю у чоловіка не було.
Уже пізніше, в ході проведення огляду транспортного засобу, у чоловіка виявили посвідчення працівника поліції, яке мало ознаки підробки.
Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без відповідних документів). Також поліцейські здійснили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановлюватиме всі деталі цієї справи, повідомляють у патрульній поліції.
Коментарі (1)
Олег19/02/2019
І для чого закривати пику цього перевертня?
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