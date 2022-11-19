У Тернополі затримали іноземного злочинця, якого розшукує Інтерпол

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. У результаті спецоперації в Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів.

Затриманим виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя.

Крім того, зловмисник намагався створити в Західній України власне кримінальне угруповання для здійснення «нальотів» на оселі та бізнес місцевих жителів.

Таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і «піднятись у статусі» злочинної ієрархії.

Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його.

Наразі вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України.

Заходи з викриття іноземного злочинця проводили оперативники СБУ Тернопільської області спільно з Державною міграційною службою.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області