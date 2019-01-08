У Тернополі засудили посібника терористів. ВІДЕО

08/01/2019 Розмір тексту:

За матеріалами Служби безпеки України засуджено до позбавлення волі інформатора терористичної організації «ЛНР».

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Рубіжного збирав для бойовиків незаконних збройних формувань відомості про сили антитерористичної операції на території регіону. Зловмисника, зокрема, цікавила інформація про кількість особового складу і техніки підрозділів Збройних Сил України, що дислоковані в місті, та їх переміщення через залізничну станцію. Отримані відомості він передавав представнику так званої «народної міліції ЛНР».

Також поплічник терористів намагався залучити до протиправної діяльності місцевих жителів.

У листопаді 2016 року співробітники СБУ затримали інформатора бойовиків у його власному помешканні.

Тернопільський міськрайонний суд визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді чотирьох з половиною років ув’язнення.

Вирок набув законної сили.