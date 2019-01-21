У Тернополі засудили фальшивомонетника, який друкував долари. ВІДЕО

21/01/2019 Розмір тексту:

За матеріалами Служби безпеки України міськрайонний суд Тернополя засудив учасника міжрегіонального злочинного угруповання, яке займалося підробкою іноземної валюти.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Співробітники спецслужби встановили, що двоє мешканців Львова з використанням професійного поліграфічного обладнання налагодили друк високоякісних фальшивих банкнот номіналом сто доларів у особливо великих розмірах. Готову «продукцію» чоловіки реалізовували у Тернопільській та Львівській областях.

Правоохоронці затримали зловмисників у липні 2017 року в приміщенні однієї із рекламних агенцій Львова під час друку чергової партії фальшивої валюти. На момент затримання чоловіки встигли виготовити майже сорок тисяч заготовок підроблених стодоларових купюр, вартість яких за курсом НБУ перевищувала б сто мільйонів гривень.

Суд визнав одного із фігурантів справи винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі сто дві тисячі гривень.

Судовий розгляд стосовно іншого фігуранта справи триває.