Учасників організованої злочинної групи, винних у грабежі та розбої, засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна кожного.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що з жовтня 2016 року по березень 2017 року члени організованої групи здійснювали грабежі та напади на жителів Тернополя з метою заволодіння чужим майном, поєднані із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я осіб, які зазнали нападу, та з погрозою застосування такого насильства (розбій).

У судовому засіданні прокурором відділу прокуратури області у повному обсязі доведено вину зловмисників у вчиненні інкримінованих ч. 5 ст. 186 та ч. 4 ст. 187 КК України злочинів.

Тернопільський міськрайонний суд, погодившись з позицією державного обвинувача, призначив покарання трьом обвинуваченим у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.