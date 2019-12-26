Тривожне повідомлення надійшло на лінію «102» 15 грудня, близько 12 години від мешканки обласного центру. Жінка повідомила, що її сусід ймовірно вчинив самогубство.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що 43-річний тернополянин застрелився з мисливської рушниці в своєму помешканні. Дозвіл на зброю він отримав на законних підставах, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, працівники поліції слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.