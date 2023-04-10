У Тернополі зареєстрували петицію про розірвання договорів з московською церквою

В Єдиній системі місцевих петицій зареєстрували петицію під назвою “Розірвати всі договори міста Тернополя та УПЦ МП”. Автор петиції Руслан Гринько.

Автор петиції вимагає від міської влади Тернополя прийняти рішення щодо розірвання всіх договорів, укладених між Тернопільською міською радою, структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними організаціями, установами і підприємствами та Українською православною церквою. Про це повідомляє Суспільне.

У тексті петиції йдеться, що ці рішення повинні включати розірвання усіх видів договорів, де сторонами є органи місцевого самоврядування, комунальні організації міста Тернополя та УПЦ МП і всі її структурні підрозділи, зокрема:

договори комунального обслуговування;

договори оренди комунального майна;

договори оренди комунальних земельних ділянок;

договори про право користування комунальними земельними ділянками та комунальним майном;

договори з обслуговування мереж тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення; договори на вивіз сміття;

інші договори та рішення, якими УПЦ МП надано права на користування комунальним майном, землею, послугами.

Петицію про розірвання договорів Тернопільської міськради з УПЦ МП зареєстровано сьогодні, 10 квітня. До завершення збору підписів залишилося 30 днів. Станом на 11:55 електронну петицію підписало 39 людей із 300.

Нагадаємо, тернополяни організували протест проти московського патріархату біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії УПЦ.