У Тернополі кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом перевищує півтисячі. Втім, епідеміологи припускають, що реальне число інфікованих COVID-19 набагато більше. Оскільки чимало людей переносять хворобу безсимптомно.

Минулого тижня епідемічна ситуація у Тернополі ускладнилася. Спалахи в організованих колективах призвели до значної кількості інфікованих. Побільшало госпіталізованих у лікувальних закладах міста.

«124-ий день карантину. Залишається 360 людей хворих на COVID-19. В стаціонарах знаходиться 50 хворих з підтвердженим діагнозом. На амбулаторному лікуванні 316 хворих: 307 дорослих і дев’ять дітей. З підозрами – 80 осіб, 75 дорослих і п’ятеро дітей. На самоізоляції знаходиться 292 особи. У лікарні швидкої допомоги знаходиться 42 хворих з COVID-19. На кисневій підтримці через маску знаходиться двоє пацієнтів, на кисневому концентраторі – четверо хворих. Всього проліковано в інфекційному відділенні з початку епідемії 170 осіб з COVID-19. В інфекційному відділені дитячої лікарні знаходиться восьмеро осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, троє осіб з підозрами. Всього в інфекційному відділенні дитячої лікарні проліковано понад півсотні осіб», – розповіла заступниця начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Ольга Ярмоленко.

Додамо, через ускладнення епідемічної ситуації лікарню швидкої допомоги у Тернополі переводять у госпіталь для хворих на коронавірус. Під час другої хвилі епідемії там лікуватимуть лише заражених COVID-19.

Софія Романська