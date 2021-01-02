У Тернополі запустили новий маршрут через овочевий ринок

З 31 грудня у Тернополі працює автобусний маршрут №37 «Овочевий ринок – Східний масив».

Орієнтовний час відправки автобуса:

– від Овочевого ринку – 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20;

– від зупинки «Проспект Степана Бандери» – 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, (у вихідні додатково 14:55).

Маршрут №37 проходить вулицями: Митрополита Шептицького – Живова – Князя Острозького – Пирогова – Гоголя – Руська – Степана Бандери – Слівенська – Лесі Українки – Протасевича – Степана Бандери – Руська – Князя Острозького – Митрополита Шептицького з усіма зупинками на шляху проходження.

Звертаємо увагу, що розклад може змінюватися для покращення обслуговування маршруту.

Обслуговуватиме маршрут низькопідлоговий автобус комунального підприємства «Тернопільелектротранс».

Нагадуємо тернополянам про необхідність дотримання карантинних заходів та обов’язкового носіння засобів індивідуального захисту під час поїздки у громадсьому транспорті.