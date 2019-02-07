У Тернополі запроваджують обов’язкове сортування сміття

07/02/2019 Розмір тексту:

Тернополяни беруться сортувати сміття. В місті вирішили розподіляти відходи на три види: скло, пластик, інше побутове сміття. Наразі на прибудинкових територіях облаштовують необхідні контейнерні майданчики, а в багатоповерхівках заварюють сміттєпроводи.

Завершити роботу з облаштування контейнерних майданчиків планують до червня цього року. Окрім цього, в місті працюють над створенням сміттєсортувальної лінії. Як повідомила головний спеціаліст міського управління житлово-комунального господарства Оксана Ілліч, сміттєсортувальна лінія працюватиме поблизу села Малишівці.

«Біля села Малашівці планується облаштувати сміттєсортувальну лінію, яка також буде відсортовувати частину побутових відходів. А поки що змішані побутові відходи відвозяться надавачами послуг на сміттєзвалище поблизу села Малашівці. Нині управлінням вже виготовлено всі необхідні документи на земельну ділянку, але поки що воно там складується. Жителі Тернополя, які користуються сміттєпроводом не можуть сортувати сміття. Тому відбувається заварювання сміттєпроводів у багатоповерхівках. Також йде робота над облаштуванням додаткових контейнерів для сортування сміття».

Відповідатимуть за сортування сміття у Тернополі, підприємства, які обслуговують житловий фонд міста. Порушників чекають штрафи.

Софія Романська