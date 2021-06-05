Центр масової вакцинації запрацював сьогодні у Тернополі. Тут щеплюють людей, які зареєструвалися через “Дію” або національний контакт-центр. Вже процедуру провели для вісімдесяти жителів краю.

Тимчасовий пункт вакцинації діє на базі комунального підприємства міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» вул. Злуки, 45. Щеплення роблять вакциною CoronaVac. Для проведення процедури планують залучили 8 мобільних бригад.

“Проводиться сьогодні вакцинація від коронавірусної інфекції. Ми сьогодні вакцинуємо людей, які записані в додатку “Дія”. Центр у нас розпочав роботу о 9.00. Вже було щеплено близько вісімдесяти людей. В нас люди розділені на черги, вакцинація проводиться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Ми очікували на сьогодні орієнтовно 350 осіб. Для такої кількості щеплень у нас достатньо вакцини. Але ще не знаємо, скільки людей до нас сьогодні прийде. Якщо прийде більше людей, то, звичайно, вони будуть провакциновані. Ми також звертаємо увагу на осіб похилого віку. Такі люди можуть вакцинуватися поза чергою”, – повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва.

Нагадаємо, вакцинальна кампанія на Тернопільщині стартувала 25 лютого. Наразі щепилося понад тридцять п’ять тисяч жителів краю.