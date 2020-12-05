Офіс святого Миколая запрацював в обласному центрі. Він діє при храмі Святого апостола Петра. Там волонтери приймають листи від малечі, а помічники Святого намагаються реалізувати бажання дітей.

Акцію «Листи до святого Миколая» організовує спільнота марійської дружини у церкві святого апостола Петра десятий рік поспіль. Там діти залишають листи до Святого Миколая. Допомогти здійснити бажання можуть небайдужі благодійники, – розповів о. Пантелеймон. Долучаються до реалізації добрих справ підприємці та інші небайдужі люди. Також волонтери організовують різноманітні акції, щоб зібрати кошти на подарунки малечі.

«Здебільшого листи пишуть до нас діти з інвалідністю, переселенці, онкохворі, сироти, діти з малозабезпечених сімей. Просять дуже різне. Часто – це досить скромне бажання, інколи просять навіть їжу, солодощі, іграшки чи книги. Ми разом з іншими волонтерами опрацьовуємо листи та намагаємося допомогти дітям реалізувати їхні бажання. Вдячні усім нашим благодійникам, які підтримують цю акцію, а також волонтерам, які працюють разом з нами».

Волонтери вже отримали понад півтисячі листів від дітей з Тернопільщини. Частину з них опрацювали. Напередодні свята помічники Миколая доставлять подарунки у домівки діток.