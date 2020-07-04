Учора у Тернополі відкрили для відвідувачів модернізований “Палац кіно”. Відтепер переглянути фільми можна у кінотеатрі на вулиці Івана Франка в обласному центрі.

У “Палаці кіно” під час карантину провели масштабні роботи з модернізації приміщення та демонстраційних засобів, облаштували нове сучасне обладнання, оновили крісла.

“Минулого тижня завершилася модернізація нашого кінотеатру. Ми розуміємо, що діють карантинні заходи. Відповідно, чекали на рішення обласної комісії щодо режиму роботи. Відтак було прийнято рішення запустити роботу наших нових закладів за умови застосування усіх необхідних вимог. Зрозуміло, що це має відбуватися з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм, з використання засобів індивідуального захисту, дезінфекторів”, – каже заступник міського голови Леонід Бицюра.

Відвідувачі повинні дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних вимог і дистанції. Вартість квитків залежить від фільмів, які транслюються. Із переліком сеансів та вартістю квитків можна ознайомитися за посиланням: bit.ly/rozklad_roboty_kinoteatru.

Софія Романська