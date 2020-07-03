Для покращення комунікації між пацієнтом та лікарем 1 липня запрацювала єдина інформаційно – довідкова служба (call-центр) на базі реєстратур.

Відтепер пацієнт може зателефонувати за номерами мобільного оператора Київстар, що вказані у таблиці, та швидко і якісно отримати наступну інформацію:

— про графіки роботи та контактні телефони лікарів;

— адреси та час роботи амбулаторій;

— перелік документів, необхідних для укладення декларацій або отримання довідок, особливості проходження профілактичних оглядів;

— графік прийому аналізів у кожній амбулаторії;

— наявність тієї чи іншої вакцини та номери кабінетів, де проводять щеплення;

— перелік аптечних закладів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки»;

— записатися на прийом до свого сімейного лікаря та отримати іншу довідкову інформацію.

Важливим є те, що зателефонувавши за будь-яким із вказаних номерів, пацієнт отримає інформацію не лише про структурний підрозділ, на базі якого працює реєстратура, а й про інші амбулаторії, які входять до складу КНП “ЦПМСД”. Потреби передзвонювати у іншу реєстратуру не виникне.

Зауваження та конструктивні пропозиції щодо роботи call-центру можна надавати за номером тел.: 52-46-50 або за номерами телефонів амбулаторій міста, чи надсилати на електронну пошту tcpmsd@ukr.net.