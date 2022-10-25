Заклад на вулиці Гетьмана Мазепи запрацював у вівторок, 25 жовтня.

У Тернополі з 25 жовтня відновили роботу ресторану McDonald’s, що на вулиці Гетьмана Мазепи. У закладі доступні всі послуги, що й раніше: можна замовити їжу безпосередньо у ресторані, скористатись експрес-вікнами чи заїхати на McDrive. Крім того, доступна буде також доставка, повідомляє Zaxid.net.

Як повідомляє прес-служба ресторану, ресторан працюватиме за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги заклад закриватимуть, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

«Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюватимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Також з 25 жовтня після восьмимісячної перерви запрацюють ще п’ять ресторанів у Києві та один ресторан у Борисполі. Тож загалом у столиці працюватимуть вже 32 заклади.

Нагадаємо, що ресторани McDonald’s закрили в Україні одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Першими 20 вересня відновили роботу три ресторани у Києві. Крім того, 18 жовтня запрацювали чотири ресторани McDonald’s у Львові.