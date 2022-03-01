Гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з інших регіонів запрацював у Тернополі.

Про це повідомила директорка міського центру соціальних служб Тетяна Горбоніс. Сюди звертаються переселенці з областей, де є загроза активних бойових дій.

Гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з інших регіонів розташований на залізничному вокзалі. Волонтери зв’язуються із центрами, які можуть прийняти переселенців з інших областей. «До нас можуть звертатися усі, хто прибуває з інших територій та потребує житла. Ми їх переадресовуємо туди, де є вільні місця, де люди зможуть перебути небезпеку. Зараз звертається дуже багато людей, для кожного ми знаходимо місце для безпечного перебування. Наш контактний телефон – 098 17 47 741», – зазначила Тетяна Горбоніс.

Додамо, на Тернопільщині переселенців приймають також і у приміщеннях церков. Загалом область може облаштувати тимчасове перебування для тридцяти тисяч жителів краю.