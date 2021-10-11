У Тернополі запрацювали 4 камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Їх облаштували у місцях найбільшої концентрації ДТП, – повідомив на брифінгу начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Камери автоматично фіксують перевищення швидкості.

За останні три роки найбільше аварій у Тернополі сталося на вул. Будного. Від п’ятниці тут автоматично фіксують швидкість.

“Камери працюють у таких місцях: на Злуки 45 б, Злуки 47 б, на вул. Б. Лепкого, на Протасевича, Будного. Камери облаштовані там, де аварійно небезпечні ділянки, у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Аварійність на вул. Злуки ми аналізували на протязі останніх трьох років, тут сталося 11 складних ДТП, 7 людей постраждало; на Будного сталося 60 ДТП, 8 людей постраждало, одна людина загинула. Камери відеофіксації стежитимуть насамперед за порушенням швидкісного режиму. У подальшому ті камери будуть фіксувати проїзд на забороняючий сигнал світлофора, проїзд маршрутних транспортних засобів. Це буде впроваджуватися згодом”, – каже Богдан Шевчук.

Штрафи за перевищення швидкості водіям будуть надсилати рекомендованими листами. Також вони відображатимуться у мобільних телефонах.

Додамо, за перевищення швидкості понад 20 кілометрів передбачений штраф у 340 гривень. Якщо перевищення швидкості більше 50 кілометрів, то доведеться заплатити від 1700 гривень.