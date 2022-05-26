У Тернополі відновили роботу 5 камер відеофіксації дорожнього руху. Про це повідомили у Патрульній поліції області. Вони діють на найбільш небезпечних ділянках автошляхів.

Камери відеоспостереження фіксують перевищення швидкості. За це порушення передбачені штрафи до 1700 грн., – зазначив командир батальйону Патрульної поліції області Павло Денькович.

«У населених пунктах максимально допустима швидкість руху транспортних засобів становить 50 км/год. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 20 км/год – передбачено відповідальність у вигляді штрафу у сумі 340 гривень. У випадку перевищення таких обмежень у понад 50 км/год – штраф у сумі 1700 гривень. З метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та попередження дорожнього травматизму планується розміщення додатково, ще до семи камер автоматичної фіксації перевищення водіями швидкісного режиму, які будуть розміщені на автодорогах державного значення, в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками».

Наразі камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху діють на таких ділянках доріг: проспект Злуки, 45-Б; проспект Злуки, 47-Б; вулиця Протасевича, 8; вулиця Степана Будного, 28; проспект Степана Бандери, 90.