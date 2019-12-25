Вже три роки у ПК “Березіль” працює медіа лабораторія, де займаються діти та дорослі.

Щовихідних там проводять заняття з фотосправи, озвучення текстів, гри на музичних інструментах, знайомлять з дизайнерськими програмами, програмуванням тощо. А тепер на базі лабораторії запрацювало ще й Medialab Radio, на якому готують аматорські інтернет програми.

– Ідея створити радіо виникла три роки тому, на початку заснування медіа лабораторії у ПК “Березіль”, розповіла Оксана Ратушняк. – Нарешті ми її реалізували: підготували більше десятка випусків програми “Стежками Мельпомени”. У ній знайомимо слухачів із життям сучасних дітей, їх буденними турботами та переживаннями, творчими здобутками та мріями про майбутнє. Дякую співорганізатору Надії Шамрик за чудових діток з театральної-школи студії “Мельпомена”, Назару Видиш за зведення та мастеринг та ведучій Лілії Степановій. Попереду у нас запис нової програми “Розкажіть нам, дітям”, у якій діти будуть досліджувати непрості професії дорослих.

Два випуски програми “Стежками Мельпомени” можна послухати тут. Героєм другого випуску стала Оля Бегош, яка у свої 15 років уже може поділитися досвідом депутата молодіжної міської ради та голови міського учнівського парламенту. Та це лише одна сторона Олі – дипломатична. У новому випуску дівчинка розповідає про свої захоплення, досягнення та великі мрії.

Ольга Трач