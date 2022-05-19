У Тернополі запрацювало більше дитсадків і школа для особливих діток

У Тернополі запрацювало ще 5 дитсадків. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Також відновила роботу школа для дітей з особливими потребами.

Дитсадки діють на кожному масиві: БАМі, в Центрі, на Східному, Канаді, Новому світі, Дружбі. У разі потреби можуть сформувати інклюзивні групи. Щоб влаштувати дитину у дошкільний заклад, необхідна заява батьків та довідка про роботу у Тернополі.

«Навчання відбуваються у змішаній формі. Для відвідування дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи батьків».

Додамо, наразі у Тернополі понад 2 тис. батьків звернулися щодо потреби у відкритті садочків. Кількість діючих дитсадків під час воєнного стану збільшуватимуть. Необхідна умова – наявність укриття в дошкільному закладі, куди повинні спускатися під час повітряної тривоги діти і працівники.