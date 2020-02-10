Соціальну перукарню відкрили у Тернополі. Потребуючі жителі зможуть безкоштовно отримувати послуги. А до людей до інвалідністю майстри приїжджатимуть додому.

Організував роботу такої перукарні у Тернополі міський територіальний центр соціального обслуговування. Там надаватимуть безкоштовні послуги жителям міста, якими опікується територіальний центр.

«До нас зможу приходити до люди, які не мають можливості оплачувати перукарські послуги у салонах, які діють в нашому місті. Наші майстри радо приймуть всіх охочих. Також є можливість виїзду на дім до людей з інвалідністю або літніх недужих краян. Тобто до людей з інвалідністю, яким важко пересуватися, майстри приїжджають додому. Деталі розкажуть фахівці центру за телефонами: 23-57-87 або (067) 530-59-06».

Додамо, соціальні перукарні діють у сусідніх обласних центрах. Відтепер безкоштовні перукарські послуги будуть доступні і в Тернополі.

Софія Романська