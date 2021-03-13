Соціальна перукарня діє у Тернополі. Безкоштовні послуги надають у міському територіальному центрі соціального обслуговування населення. Скористатися допомогою професійних перукарів можуть пенсіонери та люди з інвалідністю.

Соціальна перукарня обслуговує відвідувачів територіального центру. Як розповіла завідувачка денного стаціонару Марія Бісовська, у період карантину такі послуги досить затребувані.

“Отримати безкоштовні послуги перукарів тут можуть пенсіонери та люди з інвалідністю, котрі зареєстровані в терцентрі. Працює соціальна перукарня з ініціативи управління соціальної політики. Послуги надають професійні перукарі. Зараз такий час, що допомоги потребують багато людей. Не всі маю кошти на звичайну перукарню, а послуги потрібні. В нас люди можуть їх отримати безкоштовно”.

Додамо, соціальна перукарня працює щодня за адресою: м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8. Для отримання безкоштовної послуги необхідно попередньо записатися.