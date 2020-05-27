Нову маршрутну мережу запровадили у Тернополі. Відтак рух громадського транспорту змінився.

Нова маршрутна система охоплює всі мікрорайони міста. Відтепер сполучення більш досконале, – переконаний керівник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Жителям обласного центру буде легше добиратися до центру, а також комунальних і державних установ.

«З вчорашнього дня введена в дію нова маршрутна мережа. Зокрема, змінився маршрут №4, він попередньо сполучав Новий світ і Східний масив. Сьогодні маршрут проходить з Нового світу та вул. Київської, ми охоплюємо сполученням не тільки Східний, а й Сонячний масив. Автобусний маршрут №12 зараз поєднав у собі частину минулого сьомого маршруту, відтак від Збаразького кільця дванадцятий маршрут продовжений до другої міської та до обласної лікарні для належного транспортного сполучення району цих лікарняних закладів. Маршрут №29 об’єднує у собі два маршрути, колишній 29-тий та 28-ий маршрути, він проходить вулицями Вербицького, Коновальця, район ринку, мікрорайон “Дружба” на вулицю Лучаківського. Ми сполучаємо два великі райони, частина Східного, Канаду і Дружбу, паралельно забезпечуючи сполучення з ринку всіх цих районів. Змінився маршрут №19, №31. Дев’ятнадцятий маршрут від вулиці Виниченка проходить вулицею Степана Будного, Лучаківського, маршрут №31 від вулиці Карпенка проходить через вулицю Будного, Тролейбусну, основна ціль цієї зміни – забезпечення сполученням мешканців району “Дружба-Карпенка-Виниченка” з третьою лікарнею. Утворився маршрут №21, який сполучає вулиці Бродівську, Лук’яновича, де розміщений житловий масив з промисловим районом “Епіцентру” Текстильної, згодом маршрут проходить у район другої міської лікарні, від другої лікарні він прямує вулицею Лесі Українки, проспектом Степана Бандери, на вулицю Веселу, де в безпосередній близькості розташовано управління соціальної політики міста. Тим самим ми маємо можливість доставити людей до цієї установи. Також увійшов до мережі маршрут, який себе добре зарекомендував – №35, він обслуговується автобусами МАН. Цей маршрут дотепер працював у тестовому режимі, нині він виправдав себе повністю».

Окремі маршрути обслуговують нові автобуси МАЗ, які міська рада придбала в лізинг. Нині у транспортній системі – 96 автобусів і 49 тролейбусів.

Софія Романська