Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Дитячо-юнацька спортивна школа «Футбольна академія «Тернопіль» створили у лютому цього року. Та через карантин роботу у ній розпочинають тільки зараз.

Футбольну академію у Тернополі створили за рішенням сорок шостої сесії. Раніше в місті працювала дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту. За рішенням Міської федерації з футболу України, управління розвитку спорту та фізкультури і депутатів, ДЮСШ перейменували та створили нову дитячо-юнацьку спортивну школу.

– До січня у Тернополі було шість дитячо-юнацьких шкіл, а тепер є сім, – каже Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізкультури. – Футбол виокремили тому, що була ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту. Половина вихованців займалися саме футболом, левова частка фінансування йшла на футбол. Решта видів спорту фінансувалася за потребою, в меншій пропорції. Після ремонту спортивного комплексу на Братів Бойчуків було вирішено, що там будуть ігрові види спорту. А приміщення ДЮСШ та інфраструктура футбольна у гідропарку переходить футбольній академії. Це комунальний заклад. Усі спортивні заняття в ній безкоштовні. Наказом директора всіх дітей, які навчалися на відділенні футболу у ДЮСШ автоматично перевели у футбольну академію. Всі тренера, які захотіли перейти з однієї школи в іншу, звільнилися зі спортивної школи і були прийняті на роботу в академію. Для батьків і учнів змінилася лише назва комунального закладу, в якому вони тренуються. Місце тренування не змінилося. Для зручності вихованців плануємо використовувати поля для тренувань не тільки у парку, а й в різних мікрорайонах міста.

Футбольну академію створили для того, щоб були сприятливі умови для розвитку та популяризації футболу серед дітей і молоді Тернопільської міської територіальної громади, впроваджувати європейський досвід управління, покращити спортивну інфраструктуру та організацію навчально-виховного процесу, щоб могли реалізувати свої здібності вихованці футбольної академії та тренерсько-викладацький склад.

– Після створення Міської федерації футболу України у 2018 році ми визначили пріоритетом розвиток дитячого футболу у Тернополі, – розповів Михайло Ібрагімов, голова Міської федерації футболу України. – Проаналізувавши виступи різних вікових груп, побачили, що вони проходять на низькому рівні. Однією із причин цього була слаба матеріальна база, зокрема відсутність штучного поля для тренувань. Тому ми виступили ініціаторами покращення матеріальної бази нашої ДЮСШ. Недосконалою була й організаційна структура, оскільки було відділення футболу у складі ДЮСШ, але в багатьох школа асоціювалася саме з футболом. Тому у нас з’явилася ідея надати можливість повноцінно розвиватись іншим видам спорту і зосередити більше уваги на розвитку футболу, але вже у статусі Академії футболу.

Заняття у футбольній академії зараз проходять тільки для старших вікових груп, тобто тих, хто готується до Чемпіонату України. Тренування відбуваються з тренером і дев’ятьма гравцями у різні години та на різних майданчиках, щоб групи не пересікалися. Для молодших груп тренування відновлять після спільного рішення тренерів та батьків дітей. У школі також планують оголосити добір у наявні групи, а з першого вересня оголосять набір у групу для дітей з шести років.

Ольга Трач