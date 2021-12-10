Фабрику Святого Миколая відкрили у Тернополі в храмі святого Йосафата (вул. Лучаківського 5а). Там працюють помічники Миколая, вони готують подарунки для дітей, які не мають батьків, а також для малечі із потребуючих родин.

Фабрика працює у рамках проекту «Миколай про тебе не забуде», який реалізовують у Тернополі сімнадцятий рік поспіль. До благодійної акції долучилися відвідувачі міського територіального центру соціального обслуговування населення. «Понад тисячі імбирних смаколиків ми допомагали фасувати. Пряники доставляться до греко-католицьких храмів міста, там щонеділі бажаючі зможуть їх придбати, а за виручені кошти закуплять подарунки потребуючим діткам», – каже тернополянка Галина.

Роботи на Фабриці святого Миколая чимало, відтак в Тернополі розшукують помічників. «Кошти, зібрані під час усіх заходів протягом акції витрачаються на закупівлю солодощів, мандарин, шкільного приладдя та засобів особистої гігієни, які будемо пакувати для дітей напередодні Дня святого Миколая. Долучитися до благочинної акції можуть усі охочі, залишивши на «Фабриці Святого Миколая», що у приміщенні храму Святого Йосафата, солодощі, мандарини, іграшки, книги, канцтовари та засоби особистої гігієни», – розповідає координаторка акції Ірина Середюк.

Загалом під час проекту волонтери планують підготувати подарунки для дітей із двох тисяч сімей. Це хлопчики та дівчатка із найбільш потребуючих родин, не омине увагою Миколай і сиріт.