Фабрику Святого Миколая відкрили у Тернополі в храмі святого Йосафата (вул. Лучаківського 5а). Там працюють помічники Миколая, вони готують подарунки для дітей, які не мають батьків, а також для малечі із потребуючих родин.

Фабрика працює у рамках проекту «Миколай про тебе не забуде», який реалізовують у Тернополі шістнадцятий рік поспіль. «Це добра акція. Перебування тут приносить радість від того, що робиш добру справу. Це перше, але думаю, не останнє моє відвідування. Хочеться, щоб якомога більше людей підтримали цю акцію, щоб діти отримали подарунки, яких вони так чекають», – каже волонтерка Ірина Гук.

Роботи на Фабриці святого Миколая чимало, відтак в Тернополі розшукують помічників.

«Кошти зібрані під час усіх заходів протягом акції витрачаються на закупівлю солодощів, мандарин, шкільного приладдя та засобів особистої гігієни, які будемо пакувати для дітей напередодні Дня святого Миколая. Долучитися до благочинної акції можуть усі охочі, залишивши на «Фабриці Святого Миколая», що у приміщенні храму Святого Йосафата (з 16:00 год.), солодощі, мандарини, іграшки (нові та індивідуально упаковані), книги, канцтовари та засоби особистої гігієни», – розповідає координатор акції Ірина Середюк.

Загалом під час проекту волонтери планують підготувати подарунки для дітей із двох тисяч сімей. Це хлопчики та дівчатка із найбільш потребуючих родин, не омине увагою Миколай і сиріт.