Новий садочок №7 незабаром запрацює у Тернополі. Розташований він на вулиці Парковій, 12.

– Заклад розрахований на 40 місць, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – У Статуті закладу вказано, що там будуть групи з інклюзією, діятиме окрема група для дітей з особливою нозологією. У будівельно-ремонтні роботи кошти вклала Тернопільсько-Зборівська архиєпархія Української Греко-Католицької церкви. Є відповідна програма про розвиток духовного спрямування дітей. Заклад комунальний, не приватний. Створені всі умови для дошкільнят, є матеріально-технічна база. Чекаємо на відкриття після рішення на сесії.

Раніше на Парковій, 12 також був садочок та довший час він не працював. У березні 2018 року на сесій прийняли рішення безкоштовно передати приміщення в оренду терміном на 10 років Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Української Греко-Католицької церкви. За свій кошт вони добудували другий поверх, утеплили фасад, замінили вікна, капітально відремонтували усі приміщення, санвузли, харчоблок, ігрові кімнати, закупили нове необхідне обладнання.

За рахунок добудови другого поверху загальна площа приміщення із 235 збільшилася до 441 квадратного метра. Тому у раніше прийняте рішення, про надання в безоплатне користування приміщення, на 10 сесії внесли відповідні зміни.

Нагадаємо, що від Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ у Тернополі діє школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого, у Зарваниці – Тернопільський обласний ліцей для дівчат «Знамення», у Березовиці – Тернопільська вища духовна семінарія імені Патріарха Йосипа Сліпого. Ольга Трач