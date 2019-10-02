Катехитична школа діятиме для дітей та молоді у Тернополі.

При храмі Успення Пресвятої Богородиці для усіх охочих викладатимуть основи християнської віри, пізнання Святого Письма, готуватимуть до першої сповіді та причастя, повідомляє Тернопіль 1.

На науку запрошують дітей віком від 6 до 17 років, а також їхніх батьків. Викладатимуть для учнів катехитка із Богословською освітою та дві сестри монахині.

Запрацює школа 5 жовтня та навчання у ній триватиме до травня наступного року. За цей час заплановано багато цікавих уроків, екскурсій, зокрема і в інші міста України. Цьогорічна катехитична школа носитиме ім’я блаженного Василія Величковського. Його постать є цінною для храму, адже у свій час був тут настоятилем та зробив багато для збереження української греко- католицької церкви.