Впродовж карантину важливо залишатися здоровими та тримати своє тіло в тонусі!
Саме тому на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення у Facebook започатковано спортивні онлайн-тренування для всіх охочих.
Разом з тернопільськими тренерами ви зможете:
— безкоштовно тренуватися у зручний для вас час, слідкуючи за відео-тренуваннями;
— познайомитися з різними напрямками фітнесу та фізкультури, які культивуються в нашому місті;
— спробувати різні програми та обрати для себе найкращу.
Долучайтеся до сторінки Тернопільського міського центру фізичного здоров’я та проводьте час весело і з користю.
Будьте здоровими! Залишайтеся вдома!