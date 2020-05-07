Впродовж карантину важливо залишатися здоровими та тримати своє тіло в тонусі!

Саме тому на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення у Facebook започатковано спортивні онлайн-тренування для всіх охочих.

Разом з тернопільськими тренерами ви зможете:

— безкоштовно тренуватися у зручний для вас час, слідкуючи за відео-тренуваннями;

— познайомитися з різними напрямками фітнесу та фізкультури, які культивуються в нашому місті;

— спробувати різні програми та обрати для себе найкращу.

Долучайтеся до сторінки Тернопільського міського центру фізичного здоров’я та проводьте час весело і з користю.

Будьте здоровими! Залишайтеся вдома!