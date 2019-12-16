Символічний вогонь, запалений у Вифлеємі, привезли із Відня тернопільські пластуни.

Його передали Тернопільській окрузі Пласту сьогодні, 16 грудня, повідомляє Терен.

Далі Вифлеємський вогонь повезуть у церкви, навчальні заклади, пологові будинки, лікарні, інтернати, державні установи та інші осередки Пласту на Тернопільщині. Кожен може отримати Вифлеємський вогонь у найближчому осередку.

– Скаути світу, зокрема, й пластуни, отримали Вогонь у Відні, – розповіла представниця Пласту Оксана Горбач. – Тож ми розпочали естафету поширення символу миру та злагоди. Це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, під час якої вже 27-ий рік поспіль пластуни розповсюджують Вогонь по Україні, доносять у кожен куточок, до серця кожного. Також пластуни передаватимуть Вогонь і за межами України у країнах, де є осередки української громади, зокрема Латвії, Сербії, Румунії, Франції, Італії, Німеччини, Канади, США та інших країнах.