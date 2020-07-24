У п’ятницю, 24 липня, близько 14 год до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про закладення вибухового пристрою на колії залізничного вокзалу.

На місце події виїхали усі екстрені служби. З адмінбудівлі вокзалу евакуювали близько пів сотні людей.

Вибухотехніки обстежили територію та вибухового пристрою не виявили. Як повідомляють у поліції, інформація про замінування не підтвердилася.

Наразі правоохоронці встановлюють особу додзвонювача. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР відповідно до ст. 259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.