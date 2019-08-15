15 серпня близько 15 години на електронну пошту Головного управління Національної поліції Тернопільщини надійшло повідомлення про замінування Тернопільської районної лікарні.

Як повідомляють у поліції, на місце події виїхали рятувальники, поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Зі слів начальника вибохотехнічного відділу Ігора Васьківа, під час огляду приміщення та навколишніх територій вибухових пристроїв виявлено не було.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 ККУ.