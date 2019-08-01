Два повідомлення про замінування адміністративних будівель надійшло на лінію «102» в середу, 31 липня.

У ході перевірок жодна з них не підтвердилася, розповідають у поліції.

Як повідомив працівник Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського, близько 15 години на їхню електронну пошту надійшов лист про те, що в будівлі знаходиться вибуховий пристрій, який спрацює впродовж 48 годин.

Як зазначив інспектор-вибухотехнік Андрій Гаврилюк, на місце події виїхали усі екстрені служби. З метою виявлення можливого вибухового пристрою вибухотехніки разом з кінологами обстежили будівлю та прилеглу територію. Інформація про замінування не підтвердилася.

Згодом надійшло аналогічне звернення, але від працівника Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Дана інформація також виявилася недостовірною.

Правоохоронці встановлюють особу правопорушника. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 258 ККУ – терористичний акт.