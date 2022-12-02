У Тернополі “замінували” автовокзали і торговий центр

У Тернополі невідомі особи повідомили про нібито замінування автовокзалів та ТРЦ “Подоляни”.

Про це написав у Телеграмі міський голова Сергій Надал.

“Надійшла інформація про ймовірне замінування будівель автовокзалу на вулиці Торговиця, приміського автовокзалу на вулиці Білогірська та ТРЦ «Подоляни» на Текстильній. На місці працюють відповідні служби. Прошу вас не підходити до будівель та бути обережними!”.

На вказаних об’єктах працювали екстрені служби. На щастя, вибухівки там не виявили.

“Інформація про ймовірне замінування будівель автовокзалу на вулиці Торговиця, приміського автовокзалу на вулиці Білогірська та ТРЦ «Подоляни» на Текстильній не підтвердилась”, – повідомив згодом голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.