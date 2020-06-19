Відомий тернопільський бар “Коза” припинив існування.

Про це у ФБ повідомив власник закладу Олег Макогін.

“Так колись побачив автор цієї фігури, що на фото, нашу “Козу”. Ця коза залишається де і стояла, на згадку, а бар “Коза” припинив своє існування. Зовсім скоро в приміщенні бувшого арт-бару відкриється інший заклад громадського харчування, з іншою назвою, іншою концепцією, іншою філософією. Епоха тієї “Кози” пройшла. Нам потрібен був якийсь час, щоб це усвідомити.

Мистецьке об’єднання “Коза” буде працювати і далі. Наприклад, плануємо в грудні провести 20-тий ювілейний “Джазбез”. Але вже без джем сейшенів в “Козі”.

Чи буде реінкарнація і чи вона потрібна я не знаю. Але в мене є якесь не виразне бурчання в душі, так ніби відчув, що зголоднів.

Всім дякуємо, з ким працювали, і всім, для кого “Коза” була рідною”, – написав Олег Макогін.

Нагадаємо, нещодавно у Тернополів “склеїла ласти” легендарна піцерія.