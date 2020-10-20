Тернопільська класична гімназія та загальноосвітня школа №7 перебувають на карантині. У цих навчальних закладах виявили інфікованих коронавірусом серед вчителів та учнів. Також зупинили очне навчання в окремих класах ЗОШ №28, 20, 18, 6, 3.

Як розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, випадки зараження коронавірусом у тернопільських школах поодинокі. Спалахів у загальноосвітніх навчальних закладах немає. Відтак у місті вирішили повністю не відправляти освіту на карантин.

“Ми працюємо таким чином, коли виявляється випадок інфікування коронавірусом, клас або групу відправляємо на двотижневий карантин. Учні продовжують дистанційне навчання. Тим часом ми тестуємо контактних осіб, проводимо усі необхідні заходи із дезінфекції. Потім відновлюємо навчання. Загалом в міських школах зараз на карантині сім класів. Також зупинений очний навчальний процес у Тернопільській класичній гімназії та школі №7. На жаль, маємо випадки, що похворіли вчителі. Тому в окремих випадках були змушені запровадити карантин. У нас добре налагоджена система дистанційного навчання, тож при необхідності ми можемо її застосовувати”.

Додамо, з 21 жовтня у тернопільських школах розпочнуться канікули. Відтак навчання буде зупинено на тиждень в усіх загальноосвітніх закладах.