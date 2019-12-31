Нагадаємо, в Україні заборонили гральний бізнес, який працював під виглядом державних лотерей. Відтак у Тернополі організували спеціальний рейд з виявлення і закриття гральних закладів.

Загалом по Україні було виявлено понад п’ять тисяч гральних закладів. У результаті розпорядження міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, такі заклади припинили роботу. У власників вилучили понад п’ятдесят мільйонів гривень готівки. Поліція працювала над виявленням нелегального грального бізнесу нічної пори.

На Тернопільщині було задіяно більше двадцяти слідчо-оперативних груп, – повідомив радник міністра МВС Михайло Апостол. Тільки в обласному центрі закрили більше ста таких закладів.

«Ми мали чітке розпорядження міністра внутрішніх справ. Можу стверджувати, що нині в Україні жоден гральний заклад не працює. Вивіски зняті, сервери вилучені. У результаті наших рейдів, були виявлені випадки, що гральні автомати незаконно працювали, відтак були відкриті кримінальні справи. Наразі по цих справах тривають розслідування».

В Україні чекають зміни і для любителів азартних ігор. Відповідно до законопроекту, який зареєстрували у Верховній раді, азартні ігри дозволять грати лише у п’ятизіркових готелях. Втім, такі ігри будуть забороненими для неповнолітніх.

Софія Романська