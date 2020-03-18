Із 17 березня у Тернополі дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, закладам, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, а також аптекам і перукарням.

Працюють також два ринки – Тернопільський міський ринок та ринковий комплекс «ВІП Маркет», що розташований на вулиці Шептицького, оскільки вони облаштовані системою вентиляції, водопостачання та відведення. Торгувати там можна також тільки харчовими продуктами, засобами гігієни, миючими та дезинфікуючими засобами.

Всі інші заклади в місті повинні бути закриті. Відповідне рішення було прийняте міським оперативним штабом. Утім, в місті не всі дотримуються виконання цього рішення.

– Є інформація, що ринки на вулиці 15 Квітня та Київській не до кінця усвідомили прийняте нами рішення, – зазначив міський голова Сергій Надал на черговому засіданні виконавчого комітету 18 березня. – Прошу представників Нацполіції проконтролювати виконання прийнятого рішення щодо цих ринків. Також спільно з Держпродспоживслужбою проконтролювати дотримання вимог проведення торгівлі на час карантину на Тернопільському міському ринку та на ринку на вулиці Шептицького. Якщо вказані у рішенні вимоги не дотримуються, то підготувати рішення виконкому про призупинку роботи цих ринків.

Які торгові заклади можуть працювати під час карантину, і яких вимог повинні дотримуватися детально описано у цьому документі. У Держпродспоживслужбі повідомили, що зобов’язали операторів ринку дотримуватися правил торгівлі та виробництва продуктів під час карантину. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України про запровадження обмежувальних заходів на території України та ряду інших документів, власники продуктових торгових точок або закладів, які здійснюють виробництво харчових продуктів під час карантину повинні встановити особливий порядок проведення дезінфекційних заходів, який полягає у проведенні поточних дезінфекційних заходів. Залежно від епідемічної ситуації їх проводять по декілька разів на день. Продавати можна тільки фасовані та упаковані харчові продуктів з дотриманням вимог Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”.

Ольга Трач