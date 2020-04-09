У Тернополі заборонили роботу ломбардів.

Відповідне рішення прийняли на виконавчому комітеті міськради. Втім, попри заборону ряд таких закладів продовжує роботу. Відтак поліція разом з муніципальною інспекцією розпочинає рейд на виявлення порушників.

“Сьогодні ми разом з муніципальною поліцією працюватимемо щодо притягнення до відповідальності за роботу ломбардів під час карантину”, – повідомив під час засідання оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник Тернопільського відділу ГУ Нацполіції Сергій Гаврилюк.

Також правоохоронці притягуватимуть до відповідальності жителів міста за недотримання правил карантину.

“З 6 по 8 квітня у місті Тернополі зареєстровано 230 повідомлень-звернень громадян, 12 повідомлень мали ознаки кримінального правопорушення; 6 кримінальних порушень розкрито по гарячих слідах; сталося 5 крадіжок, 3 шахрайства, 1 ДТП, 1 грабіж, грабіжника затримано по гарячих слідах, наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі. 52 повідомлення стосувалися порушення карантину; 19 — про скупчення людей. 15 повідомлень отримали про відсутність засобів індивідуального захисту. У результаті спільної роботи патрулювання міста протягом двох останніх днів складено 8 протоколів, з яких п’ять — про порушення маскового режиму, 3 протоколи — щодо компанії, яка попри карантин, розпивала алкогольні напої у громадському місці. Протоколи ми складаємо винятково у тих випадках, коли громадяни не реагують, ігнорують зауваження поліцейських. Більшість наших громадян на зауваження реагує правильно, одягають маски або повертаються додому”.

Упродовж двох днів у Тернополі зареєстрували дванадцять кримінальних порушень, які стосувалися шахрайств і грабежів. За словами правоохоронців, під час карантину — це найбільш поширені порушення.

Софія Романська