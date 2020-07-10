У Тернополі дозволили роботу закладів громадського харчування після 22 години. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу.

Попередньо ресторатори зверталися до міської влади з проханням дозволити працювати у вечірній і нічний час. Підприємці запевняли, що посилено стежитимуть за виконанням санітарних норм.

“Ресторани та кафе працюватимуть відповідно до режимів їхньої роботи, але з посиленим контролем, особливо у вихідні. Також мають бути усі дозвільні документи на роботу у нічний час. Власники і керівники закладів несуть відповідальність за здоров’я своїх працівників і клієнтів. Усі зобов’язані дотримуватися санітарно-епідеміологічних вимог”, – наголосив міський голова Сергій Надал.

Правоохоронці та Держпродспоживслужба продовжуватимуть перевіряти заклади громадського харчування. Їхні працівники повинні стежити за дотриманням соціального дистанціювання та інших санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська

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