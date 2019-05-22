З висоти восьмого поверху на вулиці Вербицького у Тернополі впав чоловік. Нещастя трапилося 21 травня близько 15:00.

За попередньою інформацією поліції, в новобудові працюють бригади майстрів. Загиблий прийшов до одного з робітників, а через деякий час люди почули, що в шахту ліфту хтось впав. Одна з причин нещастя – загиблий послизнувся на свіжозалитому бетоні, не втримався та зірвався з висоти 8 поверху. Від отриманих травм він помер на місці події. Загиблий – житель Зборівського району, 1974 року народження.

Подію внесли в ЄРДР відповідно до статті 272 частина 2 ККУ – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Слідчі встановлюють причини нещасного випадку.

Нагадаємо, що 17 червня 2018 року у тому ж самому будинку та під’їзді загинув двадцятидворічний робітник. Чоловік не втримався і впав з риштування з висоти 11 поверху.