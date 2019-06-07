У Тернополі трагічно загинув місцевий мешканець. Подія трапилася 6 червня близько 15 години на вулиці Чалдаєва.

До працівників Тернопільського відділу поліції зателефонував лікар бригади швидкої з повідомленням смерть в результаті нещасного випадку.

Правоохоронці попередньо встановили, що загиблий – 74-річний житель обласного центру. Чоловік часто вживав алкоголь. Того дня родичі закрили його в кімнаті, аби той не подався випивати, а він вирішив втекти з квартири через вікно. Скрутив мотузку з інтернет-кабелю і почав спускатися. Однак тонкий кабель не витримав ваги потерпілого і обірвався. Тернополянин впав з висоти 4 поверху. Від отриманих травм він помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Відомості про подію внесені до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно статті 115 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.