Повідомлення про зникнення малолітньої дитини надійшло на лінію 102 16 червня близько 18 години від мешканки обласного центру. Схвильована жінка повідомила про зникнення 4-річного синочка.

Мати розповіла, що гуляла з дитиною на вулиці Братів Бойчуків, де мешкають. Хлопчик катався на самокаті і на якусь мить вона випустила його з поля зору. Коли ж помітила, що дитини немає, намагалася розшукати його самостійно, а коли не вдалося – зателефонувала в поліцію.

Поліцейські наряди одразу вирушили на пошуки малолітнього. Спочатку шукали в в парку неподалік, бо саме туди, як здалося переляканій мамі, поїхав на самокаті син. Однак, коли пошуки не дали результату, поліцейські наряди збільшилися і маленького тернополянина продовжили шукати на вулиці поблизу помешкання батьків. Працівники поліції помітили малечу у одному з дворів багатоповерхівки. Він зовсім не перелякався відсутності мами і спокійно грався. Хлопчика цілого та неушкодженого передали матері.